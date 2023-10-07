Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız."
Kaynak: AA / Güncel