Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan PKK Politika Güncel Haberler

title