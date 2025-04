Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı Zaten En Güzel Şekilde Kurmakta, Yürütmektedir"

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır ve Cumhur İttifakı şu anda Türkiye'nin her şeyidir. ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta, yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Amerika ziyareti ile alakalı olark henüz bir tarih belirlemiş değiliz"

"Amerika gezisine ilişkin takvim hazır mı" sorusuna Erdoğan, "Amerika ziyareti ile alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Arkadaşlarımızın ziyaret takvimleri var. Bu ziyaretlerde de son günlerde malum vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata geçmesini de görmek" yanıtını verdi.

"Terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta, yürütmektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör örgütü PKK ve tüm uzantılarının 4 Mayıs'ı işaret ederek Malazgirt'te kongresini toplamasını ve kendisini feshetsin açıklamasına" ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Terörsüz Türkiye ile ilgili planladığımız süreç yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı... Şani şu son CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri yanıltmasın. Böyle bir şey zaten Türkiye'de söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük sonra neticesi ne oldu bunları da hep beraber yaşadık. Şuan da bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır ve Cumhur İttifakı şu anda Türkiye'nin her şeyidir. ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta, yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyiyle; ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir, ihya edecektir."

"Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor"

"CHP'nin boykotu halk nezdinde karşılık buldu mu" sorusunu Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Bunları sizler zaten en az benim kadar yaşadınız. Onlar 2 Nisan'ı bu konuda tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Örneğin, 25'te 29,7 gibi bir oran söz konusuyken şu andaki bu oran 28'e tırmandı. Bu da tabi bir şeyi gösteriyor; demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim, çok enteresan dedi ki; 'şu anda bütün fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim, gidecekseniz çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araç gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin, 3'ünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin.' Bu milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektedir. Milletime teşekkür ediyorum."

"Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var"

"Sayın Devlet Bahçeli uzun bir süre sonra mesaisine başladı. Sağlık durumu ile ilgili çok fazla spekülasyon vardı. Bugün de kendisini sağlıklı bir şekilde gördük, sizin değerlendirmeniz olacak mı" şeklindeki bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ben de rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık versin. Şu anda kendisine sağlık durumunu sorduğumda aldığım cevap 'gayet iyiyim, vecibemizi de yerine getirdik' dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var."