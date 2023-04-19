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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez bay bay Kemal, gidicisin gidici."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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