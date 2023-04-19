Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.