Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez bay bay Kemal, gidicisin gidici."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel