CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ (1) - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

"GELİN HAYIRDA YARIŞALIM, GELİN ESER VE HİZMETTE YARIŞALIM"

"TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan," Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote etmeye çalışacak işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunların çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonla gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. Bize Akıl veriyor gidin Esed'le görüşün. Sen görüşüyorsun yeter zaten. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel