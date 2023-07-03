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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlere alan açarak, şehrin meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlere alan açarak, şehrin meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlere alan açarak, şehrin meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlere alan açarak, şehrin meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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