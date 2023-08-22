Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur."