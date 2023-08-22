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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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