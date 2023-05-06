Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik.