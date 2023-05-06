Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel