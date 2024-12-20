Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadelede Sivil Siyasetin Önemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden fayda sağlayanların terörün sona ermesini istemediğini belirtti. Sivil siyasetin güçlenmesine karşı olanların, millete değil silaha güvenerek hareket ettiklerini vurguladı. Bu açıklamalar, ülkenin güvenliği ve demokrasi konularındaki kararlılık mesajını da içeriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine silaha yaslayanlar sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler"
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel