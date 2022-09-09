Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı çabalarımız, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı çabalarımız, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik tavır geliştirmedi" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı çabalarımız, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik tavır geliştirmedi" Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

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