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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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