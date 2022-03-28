Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel