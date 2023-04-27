Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için teşekkür etti
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel