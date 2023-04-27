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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için teşekkür etti

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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