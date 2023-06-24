Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel