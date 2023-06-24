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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Rusya Güncel Haberler

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