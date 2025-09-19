Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu-1

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - TÜRKİYE'NİN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 3'üncü gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya, 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Bitmedi; şimdi, finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyor, başarılarının inşallah daim olmasını diliyorum. Tüm yarışma sürecini son derece titiz bir şekilde değerlendiren jüri üyelerimize de emek ve gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi, hamdolsun, ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı, hamdolsun, gençlerimizdi. TEKNOFEST'in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 3'üncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Birliği'nin yaptığı gösterinin ardından alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan paydaşlarla aile fotoğrafının ardından yaptığı konuşma ile katılımcılara hitap etti. Programa ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine muazzam bir atmosferde, bu gurur ve coşku ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanından gelerek ürün ve eserleriyle TEKNOFEST'te yarışacak genç kardeşlerime de ayrıca başarılar diliyorum. Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel bir etkinlikte İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in on üçüncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz" dedi.

'BURADAKİ ATMOSFER, BENİ FARKLI BİR RUH İKLİMİNE GÖTÜRÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanık olmak, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit unsuru olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı, maşallah, yine göz dolduruyor. Değil mi? Gençlerimiz; duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle, işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun, Cenabı Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri; hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz. Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayalin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BU YIL TEKNOFEST İSTANBUL'DAKİ 64 FARKLI YARIŞMAYA 1 MİLYON 200 BİN YARIŞMACI KATILDI'

