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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet İzmir Teknoloji Güncel Haberler

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