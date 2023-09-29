Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"
Kaynak: AA / Güncel