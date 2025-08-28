Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan programında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, inşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi inşallah sizin için hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programındaki konuşmasında, Türkiye'nin savunma sanayisi teknolojilerinde geldiği noktaya işaret etti.

Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirirken, aynı zamanda genç kuşakların da teknolojiye, dijitale ve inovasyona ilgisini artırmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "TEKNOFEST'ler bu gayretlerimizin sembolü haline geldi. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene yurt içinde 10'uncusunu, toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2025 yılında birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ikincisi İstanbul'da olmak üzere iki TEKNOFEST tertip ettiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Toplam 63 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvuru yaptı. TEKNOFEST'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. Bütün bu rakamlar aslında bizlere şunu söylüyor, TEKNOFEST gençliği bentleri tek tek yıkarak doludizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak sarıyor. Bu milletin evlatları Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor. Onca algı çalışmasına, dozu sürekli artırılan onca provokasyona, propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor."

Şair Arif Nihat Asya'nın, "Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dediği gençlerle kıvanç duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Merhum Mehmet Akif'in, üstat Necip Fazıl'ın, rahmetli Nurettin Topçu'nun ve daha nice fikir erbabımızın özlemini çektiği TEKNOFEST gençliğini bizlere yoldaş eden Rabbime şükürler olsun." dedi.

"Sizler yükselen bir çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı kim mi? Sizlersiniz. Sizler yükselen bir çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Şunu her bir genç arkadaşımın bilmesini istiyorum. Gelecek sizin, Türkiye sizin hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Büyük düşünün, büyük hedefler belirleyin ve o hedeflere ulaşmak için yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın. Şunu da lütfen hiçbir zaman unutmayın. Sevgili gençler, sizler Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih'in torunlarısınız. Ne sömürgecilik ne soykırım ne zulüm, şanlı tarihinde hiçbir leke olmayan çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Başınızı her zaman dik tutmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Her birinizden işte bu öz güvenle hareket etmenizi istirham ediyorum. Sizin öz güveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Göreceksiniz, bugün attığınız küçük adımlar, gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır. Bugün yaptığınız fedakarlıkların meyvelerini yarın hiç tahmin etmediğiniz alanlarda toplayacaksınız. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla, şerefle taşıdık. Gençler olarak siz de bizden teslim alacağınız sancağı inşallah çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Size güveniyorum. İnşallah son nefesime kadar da güvenmeye devam edeceğim. Biliyorum ki siz varsanız her zaman umut var, gelecek var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in Zindandan Mehmed'e Mektup şiirinin "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dizesini hatırlatarak, "Evet yarınlar bizimdir, milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nindir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, inşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi inşallah sizin için hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Donanmanın mensuplarına başarılar dileyerek, savunma sanayisinde destan yazan firmaları kutlayan Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan ve katkı sunan Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Savarona'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştirdi, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan'a simgesel TCG Savarona gemi kampanası takdim etti.

Emine Erdoğan'ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

Program sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.

