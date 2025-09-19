Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum, Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in üçüncü gün etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kızılelmaları olan "Türkiye Yüzyılı"nın inşasının başladığını, milletçe asra mühür vurulacak kutlu yolculuğun ortasında olduklarını söyledi.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz." mısralarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bunu yaptık, şimdi yeni adımları atıyoruz. Artık bundan geriye dönüş olmayacak. Emin adımlarla hedefe doğru yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu mübarek kervan inşallah kazasız, belasız, menziline ulaşacaktır. Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka planında bu hakikatin onlar tarafından da bilinmesi vardır. Türkiye artık bu artan gücüyle, mazlumlara umut, zalimlere korku veriyor. İşte siz de gördünüz. Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Anladınız. Siz anladıysanız mesele kalmıyor. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz, elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum, Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir."

Kudüs'ü savunmanın, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmak olduğunu belirten Erdoğan, " Kudüs'e yönelik her saldırı, karşısında bu mübarek beldeye, bu övünmüş şehre kara sevdalı serdengeçtileri bulacaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Sultan Abdülhamit verdi mi, alabildiniz mi? Biz, Sultan Abdülhamit'lerin torunuyuz. Aynı yolda gidiyoruz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle ecdadın emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalciler istemese dahi Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek. Sokaklarından süt ve bal akan kutsal şehre tarihte olduğu gibi kalıcı huzur yarın gelecek. Rabbim, inanıyorum ki bize bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip edecek. Buradan 23 aydır maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmasında, Ali Fuat Başgil'in "Başarılı olmanın ilk şartı irade sahibi olmaktır." sözünü anımsatan Erdoğan, TEKNOFEST kuşağından beklentilerinin bu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun azim ve iradenizi daima koruyacaksınız. Elde ettiklerinizle yetinmeyecek, kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Bu ülke için hayal kurmayı, sonra da bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi kararlı bir şekilde sürdüreceksiniz. Kendiniz ve milletimiz için hep daha iyisini hedefleyeceksiniz. Her fikriniz, her projenizde tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini inşallah kuvveden fiile çıkaracaksınız. Ben TEKNOFEST nesline güveniyorum. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine güçlü ve şuurlu bir gençlikle yol yürüdüğüm için Allah'a hamd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST 2025 İstanbul'un Türkiye'ye, Türk milletine, bilhassa gençlere hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, organizasyonda emeği geçenleri ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan festivale, üzerinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve soyadı bulunan TEKNOFEST montuyla katıldı.

Alandaki vatandaşlar Erdoğan'ı ellerinde TEKNOFEST ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bazı komutanlar ile festival paydaşlarıyla sahnede TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Erdoğan konuşmasının ardından TEKNOFEST'te çeşitli kategorilerdeki yarışmalarda birincilik elde edenlere ödüllerini takdim etti.

Selçuk Bayraktar, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın T3 Vakfı ve TEKNOFEST yönetimiyle aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

