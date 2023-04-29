Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bu yıl bir başka güzel olduğunu, ülkenin 81 ilindeki genç yüreklere selamlarını gönderdiğini söyledi.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, katılımlarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, eşi Mihriban Aliyeva'ya ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye teşekkür etti.

Şöhreti, ülkenin sınırlarının da ötesine taşıyan TEKNOFEST'in yedincisinin düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, ilki 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST'in bir markaya dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiye, savunma sanayine ve bilime meraklı gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

1 milyon yarışmacı başvurusu

TEKNOFEST'e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliğe 2018'de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum."

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı

TEKNOFEST 2023'ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yapacağı konuşma öncesi yanında bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'yi hiç yalnız bırakmadığını, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin kendileriyle beraber olduğunu, Aliyev'in Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdiğini söyledi.

Aliyev'in okuluyla camisiyle yurduyla birçok konutla beraber deprem bölgesinde adeta bir Azerbaycan şehri inşa etmeye karar verdiğini belirten Erdoğan, Aliyev'le birlikte 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yapılan bağlantının ardından butona basılarak okulun temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in kendisine okulun bir yıl sürede bitmesi gerektiğini söylediğini belirtmesi üzerine, Kirişci de okulun belirtilen sürede biteceğini kaydetti.

Temel atma törenin ardından Erdoğan, İlham Aliyev'e Haydar Aliyev'in yüzüncü yıl doğumunun anı pulunu hediye etti.

(Sürecek)