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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız."

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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