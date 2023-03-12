Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız."