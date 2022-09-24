Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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