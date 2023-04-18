Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel