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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı Sarayburnu Güncel Haberler

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