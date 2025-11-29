Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dolmabahçe Ofisinde Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
TBMM'nin, X hesabından paylaşılan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel