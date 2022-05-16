Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki ziyareti vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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