Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz."
AA / Mehmet Tosun - Güncel