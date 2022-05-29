Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Güncel Haberler

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