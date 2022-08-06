Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel