- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi'ne geldi

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün başkent Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne geldi. Teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.