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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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