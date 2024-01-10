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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı müzesi detaylarıyla yeniden açıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı müzesi, yeni eklemelerle birlikte tekrar ziyarete açıldı. Müzede, Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerine dair detaylar sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı müzesinden detay -Ekiyle yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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