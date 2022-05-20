Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon, Milli, Boks, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title