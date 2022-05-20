Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım halinde şampiyon olan milli boksörleri telefondan görüntülü arayarak tebrik etti
AA - Güncel
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen...
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularla görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.
AA / Güncel