Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatıyla Bayramlaşma Programına video konferans ile katıldı. Burada teşkilat üyeleriyle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında memur maaşlarıyla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra meclise sunulacağını vurguladı. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "94 ruhunu tekrar dirilterek, şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken Fetret Devri'ne hep birlikte son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BATILI KİBİR ABİDELERİNE ENİNDE SONUNDA ÖĞRETECEĞİZ

YÜREKLERİ YANAN KARDEŞLERİMİZE YALNIZ OLMADIKLARINI ÖZELLİKLE BUGÜNLERDE DAHA FAZLA HİSSETTİRMELİYİZ

MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ BAYRAM SONRASI MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ

BU ÜLKEDE NE YAPILACAKSA YİNE BİZLER YAPACAĞIZ

31 MART YEREL SEÇİMLERİ BELEDİYECİLİKTE YENİ BİR MİLAT OLACAKTIR