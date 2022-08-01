Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır."

AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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