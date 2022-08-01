Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır." Güncel AA / Eda Özdener Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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