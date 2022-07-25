Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Güncel