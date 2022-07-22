Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Üzerinde mutabakata varılan metinle dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Üzerinde mutabakata varılan metinle dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Üzerinde mutabakata varılan metinle dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız"
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel