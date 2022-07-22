Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni) Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni) Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni) Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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