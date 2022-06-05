Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni...

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title