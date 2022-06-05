Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz." AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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