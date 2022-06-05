Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel