Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.