Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel