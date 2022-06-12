Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları...

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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