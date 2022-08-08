Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk." Güncel AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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