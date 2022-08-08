Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk."
AA / Kemal Karadağ - Güncel