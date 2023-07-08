Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız"
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel