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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız"

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

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