Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız"