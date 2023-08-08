Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.