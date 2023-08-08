Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel