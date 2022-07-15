Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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