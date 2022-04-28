Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suudi Arabistan) Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suudi Arabistan) Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suudi Arabistan) Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suudi Arabistan) Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suudi Arabistan) Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel, Haberler

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