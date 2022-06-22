Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u Cumhurbaşkanlığı’nda resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman, bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'ı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Veliaht Prens Selman, karşılama heyetinde yer alan bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarıyla tek tek el sıkıştı. Karşılamanın ardından görüşmelere geçildi.

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title