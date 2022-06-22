Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı
ANKA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u Cumhurbaşkanlığı’nda resmî törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman, bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'ı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Veliaht Prens Selman, karşılama heyetinde yer alan bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarıyla tek tek el sıkıştı. Karşılamanın ardından görüşmelere geçildi.
ANKA / Güncel