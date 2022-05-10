CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel