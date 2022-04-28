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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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