Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.