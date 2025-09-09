Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

