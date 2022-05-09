Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir"
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel