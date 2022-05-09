Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız."
AA / Güncel