Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız."

AA / Güncel