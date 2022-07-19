Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir." AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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