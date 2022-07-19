Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden...
AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir."
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel