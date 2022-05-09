Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Kurumlarımızın çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Kurumlarımızın çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Kurumlarımızın çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel